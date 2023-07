Il governo iracheno espelle l’ambasciatore svedese in seguito alle violente proteste per l’incendio del Corano

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 20 luglio 2023) In risposta, il primo ministroha prontamente espulsoe richiamato l’incaricato d’affari del Paese in Svezia, aggravando ulteriormente le tensioni diplomatiche tra le due nazioni. Le tensioni sono esplose a Baghdad quando i manifestanti antigovernativi, indignati per il progetto di bruciare ilin Svezia, hanno preso d’assalto l’ambasciata, distruggendola con