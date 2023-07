Il Covid non fa più paura ma io non dimentico | dobbiamo prepararci a una prossima pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il tribunale di Brescia ha chiesto di archiviare le posizioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del già assessore al Welfare Giulio Gallera per le accuse che la procura di Bergamo aveva ipotizzato. Allo stesso modo si è pronunciato contro l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza. Ilnon fa più. Io credo invece che occorra non dimenticare, in attesa che la Commissione parlamentare ci dica la sua verità. Io almeno non, non voglio dimenticare e, soprattutto, vorrei che si facesse realmente qualcosa per contrastare una: la storia ci ha insegnato che prima o poi ci raggiungerà. Saremo preparati? Ci saranno persone senza scrupoli che vorranno sottrarci la persona e la memoria? È questo ...