Il Collegio si sposta a Lodi e alla domenica per l’ottava edizione Meno puntate e si ‘torna al presente’

(Di giovedì 20 luglio 2023) IlCon l’inizio dell’autunno si riapriranno anche le porte de Il. Da24 settembre, in prima serata su Rai 2, prenderà infatti il viadel docureality, che presenterà al pubblico diverse novità. Sei appuntamenti – a differenza degli otto delle ultime tre edizioni – che avranno come location ilSan Francesco di, scelto al posto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Per assistere alle lezioni, i collegiali dovranno fare un salto indietro di appena ventidue anni per ritornare nel 2001. Il fine del programma sarà infatti quello di raccontare le gesta dei ragazzini in un’atmosfera quanto più possibile attuale e la parola d’ordine sarà “globalizzazione“. Tale fenoha infatti ...