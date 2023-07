(Di giovedì 20 luglio 2023) Venerdì la premier Giorgia Meloni ha incontrato il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Le preoccupazioni del Quirinale, su alcuni punti, non saranno accolte dal, che non presenterà emendamenti a quelle parti, fortesua maggioranza in aula. Con la firma di Mattarella – arrivata ieri, come «via libero tecnico» – ora la palla passa al Parlamento. «Andiamo avanchequestione dell’abuso d’ufficio», dice il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.questione, nel frattempo, in commissione alla Camera è statata la proposta di. Il testo di Bruxelles ...

A tendere la mano alè Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, che ... Avrei molto da ridire su questo tema, a partire dalla questione europea, dove - così Ricciin ballo ...... quanti anni ancora devono passare per riutilizzare un bene pubblico pagato con le tasse dei cittadini' - e affonda in risposta alle parole gongolanti del: 'La Destra cittadina ha ...Estratto dell'articolo di Giulia Ricci per il 'Corriere della Sera' chiara braga elly schlein. La maternità surrogata compatta la maggioranza e divide le opposizioni. Mentre ildritto verso il voto che renderà la gpa ...

Il centrodestra tira dritto sulla riforma della giustizia e boccia la direttiva europea anti-corruzione Linkiesta.it

ROMA Ancora un buco nell'acqua. Il voto in Commissione Lavoro della Camera sul salario minimo proposto per legge dalle opposizioni slitta ancora, stavolta a martedì prossimo. Per ...La maggioranza boccia l'emendamento dei giallorossi sui 9 euro all'ora: "Il 97% dei contratti sono firmati dai sindacati" ...