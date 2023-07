(Di giovedì 20 luglio 2023) «Un’azione che dura tra i cinque e i dieci secondi, come il palpeggiamento ai glutei descritto da una studentessa minorenne dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma a opera del, non può essere considerata istantanea. Anzi è un’apprezzabile durata». Per questa ragione ladi Roma ha deciso di impugnare in Appello la sentenza di assoluzione dall’accusa di violenza sessuale del, ritenuto innocente secondo ilperché avrebbe toccato la studentessa «solo per una manciata di secondi». Per ill’azione è avvenuta, durata tra i «5 e i 10 secondi», così come ha denunciato la vittima, ma mancherebbe l’elemento soggettivo del reato, ossia la volontà da parte deldi molestare la minorenne. Nell’impugnazione i pm scrivono che la sentenza «si ...

Il caso del bidello assolto per la "palpata breve" non è finito, la procura fa ricorso: gli errori contestati al tribunale Open

