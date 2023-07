Il caldo “porta” il record dei matrimoni a luglio e agosto | duplicati rispetto agli anni scorsi

(Di giovedì 20 luglio 2023)dei. Un binomio che potremmo far fatica ad accettare ma che sembra ben descrivere la situazione delle cerimonie in Italia tra. Come dichiara all’AdnKronos Chiara Di Bari, wedding planner presso la Eventilab di Roma, le persone che scolgono di convolare a nozze, nei mesi più caldi del 2023, si sono duplicate. Complici, probabilmente, gli strascichi della recente pandemia che – tra disdette e posticipi – ha causato in questi ultimi duenon pochi problemi al settore. Ora però, la situazione sembra essere rientrata.dei, celebrati ad ogni orario «Celebriamotutta la settimana», spiega Di Bari all’AdnKronos. «I giorni infrasettimanali non sono ...

...CompagniaMagenta, i due cugini si sarebbero recati il lunedì precedente la denuncia di scomparsa al Parco delle Cave con l'intenzione di fare un bagno nel laghetto a causa del grande. Il ......bisognerà inevitabilmente soffrire aspettando il momento che sotto lasbuchi una riga di sole che annunci il nuovo giorno che però sarà angoscioso come gli altri. Ma non fa poi tanto, no ...... mentre si moltiplicano in presenza di condizioni favorevoli come il forte'. Ma non c'è solo ... fenomeno che si intensifica durante le ondate di calore,i ratti ad uscire allo scoperto in ...

Il gran caldo porta l’incognita delle riserve d’acqua e l’incubo della siccità La Stampa

Se in Italia l’emergenza ambientale è sottovalutata, questo purtroppo – e non è consolante – è un problema anche di tanti Paesi. Il ...Gli esperti spiegano perché le temperature hanno raggiunto picchi altissimi e in che modo si può trovare refrigerio ...