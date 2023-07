Il biondo caramello è la sfumatura capelli amata da Kaia Gerber

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il coloreperfetto per l’estate per chi non vuole rinunciare alla base castana? L’ispirazione arriva da, modella e figlia di Cindy Crawford: ilper l’estate èè uno dei nomi più influenti nel panorama fashion degli ultimi anni. Si dice che la moda in questo caso sia questione di famiglia, considerando che sua mamma è Cindy Crawford, modella tra le più amate degli Anni ’90 e che ancora oggi sortisce un grande effetto. Sua figlia sta seguendo le sue orme anche in passerella. Poche settimane fa l’abbiamo avvistata a Parigi per Valentino, mentre è sui social che si diverte a stuzzicare la tendenza beauty del momento. Crediti: Ansa – VelvetMagPare che la figlia di Cindy Crawford abbia regalato uno spunto succoso ai suoi ...