Il big del Pd sorpreso con la cocaina | terremoto nel partito | Guarda

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una cittadina di 28mila abitanti sotto shock; un intero consiglio comunale sprofondato nel totale imbarazzo. Succede a Cecina, in provincia di Livorno, dove il sindaco Samuele Lippi, al secondo mandato nelle fila del Pd, colui che comunque avrebbe dovuto dare il buon esempio ai cittadini e far rispettare regole e leggi, è stato beccato con lain auto. Meno di due grammi, ma tanto è bastato a far scattare una segnalazione al nucleo operativo tossicodipendenze, che si occupa delle persone trovate in possesso di droga in quantità tali da far presumere il fine dell'uso personale. Inoltre, gli è stata sospesa la patente. IN TRAPPOLA - I carabinieri di Riparbella pare siano andati a colpo sicuro. Con un certo disagio, lo tenevano d'occhio. Sapevano di quel vizietto. Non di un consumatore qualunque, ma di un sindaco. Lunedì si sono appostati sulla strada che collega ...