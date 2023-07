I trans? Tempo scaduto | Vladimir Luxuria dichiara guerra a Patrizia Mirigliani

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ha fatto molto parlare il caso di Miss Olanda, dove a vincere il concorso di bellezza è stata una modella, Rikkie Kolle. Dopo quanto accaduto, in molti si sono chiesti se anche Miss Italia si aprirà aigender. Ma, storica patron della kermesse, ha risposto con un netto e indiscutibile "no". Il rifiuto ha sollevato le critiche di parte del pubblico, con accuse - infondate - di discriminazione efobia. E tra chi si è unito al coro ecco, icona della comunità arcobaleno italiana. "Èilper non includere chi ha cambiato sesso ai concorsi di bellezza, così come nello sport. Io sono favorevole alle pari opportunità", ha tuonato. E ancora: "Perché, se ...

"Miss Italia non apre alle donneUna scelta fuori". Così Vladimir Luxuria, ex deputata, interviene sul dibattito. Nei ...Trovo fuori dalche si escluda dalla partecipazione a Miss Italia un transgender che ha ... Cambio di genere anche senza operazione, la senta sullasorprende tutti L'ex deputata di ...'È scaduto ilper non includere chi ha cambiato sesso ai concorsi di bellezza, così come ... La Luxuria ha ribadito come, una volta compiuto la transizione , una donnasia una donna a tutti ...

Vladimir Luxuria: “Miss Italia rifiuta le ragazze trans Scelta fuori ... Luce

Società La posizione della storica patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani “Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quin ...FOGGIA – “Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partec ...