I Nomadi compiono 60 anni | l’omaggio di Mattarella

Un nuovo album intitolato "Cartoline da qui" per festeggiare un importante traguardo, che nel Bel Paese profuma di record. Isessant'anni di carriera e per Rockol è stata l'occasione per incontrare Beppe Carletti, uno dei padri fondatori del gruppo, che ci ha riassunto il percorso artistico della band

I Nomadi hanno festeggiato nel 2023 un traguardo storico, di importanza epocale: 60 anni di onoratissima carriera. Un primato dimenticato da qualcuno, come Amadeus, che non ha concesso loro una ...Beppe Carletti al Capo dello Stato: "Siamo il secondo gruppo al mondo come longevità, dopo i Rolling Stones, stiamo aspettando che smettano per diventare i primi".