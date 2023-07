I miei non vogliono che vada a vivere con lui

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 luglio 2023) Che la loro “bambina”da sola, con un’amica, con il suo ragazzo, oppure si sposi, o decida di con, il risultato non cambia: per i genitori è sempre troppo presto e i dubbi che non possa farcela li assillano. È un timore comprensibile: ogni padre, ogni madre, sopra a ogni cosa, vorrebbe che i figli fossero felici, e per questo si preoccupa degli eventuali problemi che dovranno affrontare, siano essi lavorativi, economici, organizzativi, emotivi. Quando un figlio lascia la casa, è un distacco non facile da accettare: lo rivelano i toni aspri, scettici o ostili verso la possibile indipendenza dei figli. Alcuni si spingono anche a negare la loro approvazione a un tale passo. Ma se sei convinta della tua scelta insieme alla persona con cui vuoi condividerla, hai il diritto (e il dovere) di convincere i tuoi ad ...