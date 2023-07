Victoria e la storia con la modella Luna Il'Olimpico All'Olimpico è andata in scena la prima tappa romana (domani la seconda) dell'ultimo sprint di un tour iniziato addirittura ...Per le oltre due ore di concerto ihanno corso, saltato, ballalo, con Victoria che insieme a Thomas sono scesi più volte tra il pubblico, regalando degli a solo che hanno infiammato lo ...Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche I Depeche ModeRoma, all'Olimpico una celebrazione della vita in ricordo di Andy Fletcher

I Maneskin infiammano l'Olimpico. Damiano cita Totti: «Un sogno essere qui, permettetemi di avere paura» leggo.it

Casa dolce casa. Anche quando ormai girare il mondo e prendere ovazioni diventa abitudine. Una sana abitudine. I Maneskin ieri hanno incendiato la capitale e si sono goduti l’amore della ...Tutto esaurito per le quattro date negli stadi a Roma e Milano: in 60mila ad ascoltare la band partita dai marciapiedi di via del Corso ...