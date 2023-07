I fan di Edoardo Donnamaria si scagliano contro Daniele Dal Moro | ecco il motivo – VIDEO

(Di giovedì 20 luglio 2023) La scorsa serata sono successe cose molto insolite tra alcuni ex concorrenti del Grande Fratello VIP, in particolar modo tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Ma i fan dinon la prendono bene per una diretta in cui Dalcanta una canzone che fa riferimento aNella vivace Milano notturna, una serata all’insegna del gossip si è materializzata quando Antonella Fiordelisi si è casualmente imbattuta nell’amicoDalin un locale, dove quest’ultimo era in compagnia della fidanzata Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Il singolare inè stato immortalato in unpostato proprio da, dove si vede l’arrivo di Antonella Fiordelisi. Ma la serata non si è fermata lì. ...

... rispondendo ad alcuni suoisui social, ha rivelato di aver fatto di tutto per il romano. Antonella Fiordelisi edDonnamaria: continua il botta e risposta a distanza La relazione di ...Per non dire di Renato Zero in piazza del Carmine, Franco Battiato al Teatro Variety,... quella alla cantina/sala prove dei Litfiba, in via de' Bardi, da anni meta dida tutta Italia. A ...Antonella Fiordelisi , interpellata daisulla rottura conDonnamaria , ha fatto una confidenza agli estimatori parlando di una ipotetica vacanza che la coppia nata al GF Vip avrebbe dovuto fare. Vacanza saltata per Antonella e ...

Edoardo e Antonella Gf, l'ex gieffina lancia una frecciata velenosa Tag24

Edoardo e Antonella Gf. L'ex gieffina ha lanciato una frecciata velenosa a Edoardo Donnamaria: ecco cosa ha scritto.Antonella Fiordelisi torna a parlare della rottura con Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip. La storia d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è orma ...