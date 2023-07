I cittadini Mario Giordano dà un consiglio a Meloni | il bisogno degli italiani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023), giornalista e conduttore di Fuori dal coro, ha partecipato in qualità di ospite all'edizione del 20 luglio di Controcorrente, il programma tv di Rete4 che vede Veronica Gentili al timone.fa una tirata d'orecchie al governo, da cui si aspetta qualcosa in più: “Benissimo che torna a casa Patrick Zaki, benissimo i soldi del Pnrr che arrivano, ma tutto ciò non basta aivorrebbero vedere questa grande credibilità portata a casa loro. Pnrr, i soldi arrivano ma poi come verranno spesi? Molti di quei progetti, ereditati fra l'altro dal governo precedente, sono ancora molto discutibili. Il piano andrebbe rivisto, che cosa ne verrà fuori? Le relazioni molto buone con Tunisia ed Egitto riusciranno a fermare il flusso di profughi e immigrati che ...