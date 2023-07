I chicchi di grandine hanno dimensioni mai viste | devastazione in Veneto | GUARDA

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ondata di maltempo in: colpite, oltre alla montagna, anche la Pedemontana e la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone: 20 si sono presentate ai Pronto Soccorso del Veneziano, 14 nel Padovano, 3 nel Vicentino. Le centrali operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civileregistrato più di 350 chiamate di soccorso per i violenti temporali di acqua,e di raffiche di vento superiori a 100 km/h, con un massimo di 119 km/h a Campagna Lupia. "I danni maggiori, si sono registrati fra le provincie di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta", scrive sui social il presidente della Regione Luca Zaia, postando un video della

I residenti raccontono di aver sentito un vero e proprio boato, poidigrandi come palline di tennis che hanno 'bucato' palazzi e distrutto automobili. Francesco, imprenditore 51enne,...Laieri ha interessato il trevigiano, il padovano, la riviera del brenta e il vicentino.come proiettili, grossi come palline da tennis, con fortissime raffiche di vento, che hanno ...Sui social diversi abitanti hanno postato le immagini didigrandi come palle da tennis. Grossi danni alle automobili rimaste nei parcheggi, boschi e moltissime coltivazioni. Alberi ...

Grandine in Veneto, maltempo e chicchi grandi come palline: 110 feriti e danni a auto, case e coltivazioni Corriere

“Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell’immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni”, ha ...Le regioni del Nord Italia nel pieno di un'ondata di maltempo senza precedenti. Piogge e grandinate violenti si sono registrate tra Lombardia e Triveneto ...