I cerchi colorati dei nostri anni migliori stanno tornando nella nostra routine di fitness Ecco come

(Di giovedì 20 luglio 2023) foto: getty Se siete di quelle che “l’allenamento Tabata è troppo” e “il plank è noioso” abbiamo il metodo giusto che fa per voi. Potete pure riporre nell’armadio manubri e pesi: da oggi si suda con un attrezzo divertente e ricco di benefici. Il buon vecchio hula-hoop. Avete presente iche probabilmente avete ancora da qualche partesoffitta di mamma? Se pensate che il “hoop” è un gioco per far divertire i bambini, vi sbagliate. Questa attrezzatura, seppur giocosa, è in realtà cosa seria. E promette un corpo tonico e resistente a tutte le età. La storia dell’hula hoop foto: getty Nato negliCinquanta negli Stati Uniti, l’hula hoop è diventato il giocattolo protagonista di un’intera generazione. Questa invenzione, ispirata a uno strumento di bambù australiano, si ...

Avete presente iche probabilmente avete ancora da qualche parte nella soffitta di mamma Se pensate che il 'fitness hoop' è un gioco per far divertire i bambini, vi sbagliate. Questa ...

Con l'Hula-hoop avere un corpo tonico diventa un gioco AMICA - La rivista moda donna

