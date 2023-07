Hopman Cup 2023 | la Croazia sorprende il Belgio | eliminata la Danimarca di un deludente Rune

Oggi è iniziata la2023 . A questa edizione della partecipano sei nazioni, ciascuna delle quali con un giocatore e una giocatrice. Le sei squadre sono divise in due gironi da tre, con le prime classificate ...La formula della competizione: gli incontri di singolare e doppio misto si giocano al meglio dei tre set, con un super tie - break nel set decisivo Ai nastri di partenza la2023 , appuntamento in programma dal 19 al 23 luglio a Nizza in Francia. Dopo ben tre anni di assenza la storica competizione a squadre, che solitamente apriva la stagione tennistica in ...Carlos Alcaraz e Holger Rune illuminano la nuova edizione della, la competizione a squadre miste che torna in calendario in una nuova collocazione, a luglio e non a gennaio, a Nizza e non più a Perth. Fondata da Paul McNamee, Charlie Fancutt e Pat Cash, ...

Impresa della Svizzera a Nizza nella prima giornata della Hopman Cup.Impresa della Svizzera nella prima giornata della Hopman Cup, per la prima volta di casa a Nizza. Dopo la rinuncia della numero uno elvetica Belinda Bencic (WTA 12), Céline Naef (157) e Leandro Riedi ...