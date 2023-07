Hockey pista | Europei 2023 | l’Italia in semifinale! Gli azzurri superano l’Andorra 4-1 in una partita modalità diesel

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un’Italia formatostacca il pass per le semifinali ai Campionatidisu, rassegna in fase di svolgimento in Spagna, precisamente presso Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna). Gliinfatti hanno superatoai quarti con il risultato di 4-1, crescendo vistosamente nella seconda frazione di gioco. Non è infatti eccezionale l’avvio degli uomini di Alessandro Bertolucci che, reduci dal KO di ieri contro la Spagna, si rendono autori di un primo tempo tutt’altro che brillante, contraddistinto da diverse sbavature e imprecisioni. Malgrado le difficoltà Il risultato viene sbloccato al 15:53 grazie all’apporto del solito Giulio Cocco che, dal dietro porta, con un guizzo filtra su Gavioli libero sul secondo palo, il quale infila la ...