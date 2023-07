Hien-Atalanta | trovata l’intesa con il Verona sul prezzo Nerazzurri pronti a concludere

(Di giovedì 20 luglio 2023)molto vicina a trovaregiusta con ilper quanto concerne il difensore svedeseDopo settimane di tira e molla, l’è sempre più vicina a far suo il difensore: giocatore svedese in forza all’Hellas, protagonista anche nella salvezza finale dei gialloblu. Il nodo da sciogliere era il costo del cartellino: ilvoleva 12 milioni, l’ne aveva offerti 9 più bonus (legati agli obiettivi). Ora però la trattativa potrebbe concludersi sui 10 milioni di euro, dando la possibilità alla Dea di portare a casa

Højlund resta nelle mire del Manchester United, ma le richieste dell'Atalanta sono alte. E arrivano anche i primi rinforzi per l'under 23 ...