Henry Kissinger | il veterano della diplomazia e la sua «ultima missione» in Cina

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il centenario ex Segretario di Stato Usa ha incontrato il presidente Xi Jinping dopo un volo di 15 ore. Saprà far ripartire il dialogo tra Washington e Pechino?

100 anni suonati, tanti ne ha, profondo conoscitore della Cina, tanto che la sua real politik portò gli Usa al riavvicinamento con Pechino negli anni settanta: ebbene, l'ex Segretario di Stato americano sotto la ...1. USA - CINA: XI INCONTRAA PECHINOXI JINPING 2 Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino l'ex Segretario di Stato americano: lo riporta l'emittente statale Cctv senza fornire per il ..'Non dimenticheremo mai i nostri vecchi amici'. Così il leader cinese Xi Jinping ha salutato l'ex segretario di Stato americano,durante un incontro a Pechino. 'E non dimenticheremo il vostro storico contributo allo sviluppo delle relazioni tra Cina e Stati Uniti e al rafforzamento dell'amicizia tra i due popoli'...

Un tentativo di avvicinamento tra superpotenze. Per Henry Kissinger è stato «un grande onore» potersi recare in visita in Cina: a ...L'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, 100 anni, in visita a Pechino, ha incontrato oggi il presidente cinese Xi Jinping. "Il popolo cinese non ...