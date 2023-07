Harry Styles | il concerto a Reggio Emilia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 20 luglio 2023)con un unica data italiana ina Campovolo () ‘Love on tour’ Il 22 luglio 2023 famosa pop star terminerà il suo ‘Love on Tour’ proprio a Campovolo, alla RCF Arena dicon uncompletamente sold out. Ad aprire ilsaranno le Wet Leg, duo formato da Rhian Teasdale e Hester Chambers che hanno pubblicato il loro primo album. La scaletta La scaletta proposta dal cantante nel suo tour a Vienna: Daydreaming Golden Adore you Keep driving Daylight She Matilda Satellite Late night talking Cinema Music for a sushi restaurant Treat people with kindness What makes you beautiful Grapejuice Watermelon sugar Fine LineIl ...