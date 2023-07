Hai ancora vecchi vinili? Se hai uno di questi vale quanto una villa

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il mercato del collezionismo si sa, è ampio e vario, si espande quindi a numerosi oggetti di quasi ogni settore commerciale. Pochi sanno che a raggiungere un cospicuo valore non sono solo prodotti numismatici o di filatelia come preziosi francobolli e banconote, si pensi che per un un raro vinile in passato si sono registrate aste milionarie, sino a oltre 2 milioni di dollari. Oggi andremo quindi ad analizzare alcunidi interesse che valgono un bel po’ di soldi, e non si sa mai, magari scoprite di averne uno nella vostra collezione! Di seguito andremo ad analizzare alcuni dei dischi dal valore più alto mai registrato. Tutte le informazioni sono state reperite da uno dei più autorevoli portali per la compravendita di musica su supporti fisici Discogs. “Yesterday & Today” – The Beatles. 125.000 dollari di valore Partiamo subito a bomba con un disco che ...

Le scorte non sono infinite e la disponibilità immediata potrebbe durareper poco su Amazon. ... Tra l'altro, se sei un cliente Prime,anche inclusa la consegna gratuita . In più, oltre alla ...Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili', ha dettoil marito. Da anni l'attrice si è ... 'Quando sei così carina, così fresca, così spontanea, con la voce di una bambina, nonil ...... mi sono arrabbiato a malincuore; ma allora perchè facevi tutte quelle esultanze Perchè... Il tocco finale (non completato) di un calciomercato che per l'Inter era partita bene con gli ...

Non hai ancora finito di pagare la tua auto e la vuoi già vendere ... Mondo Fuoristrada

Anche il Benevento si mette in fila per la B. Nel tardo pomeriggio di lunedì la società giallorossa ha infatti presentato domanda di riammissione al campionato cadetto, una ...Il ministro degli Esteri: «L’Italia ha avuto un ruolo determinante: chi pensava che il governo non fosse all’altezza è rimasto un po’ deluso» ...