Haakon di Norvegia | i 50 anni di un futuro re | silenzioso ma tosto Soprattutto in amore

Leggi su amica

(Di giovedì 20 luglio 2023) Se c’è una cosa che non manca addiè il sorriso. Un sorriso dolce, tenero, rassicurante. Accompagnato, però, da un carattere. Un mix irresistibile per un uomo che, tra qualche anno, siederà sul trono della. E che, oggi, 20 luglio, sarà l’uomo più chiacchierato di tutto il Paese. Per una buona ragione. I 50didiClasse 1973,dioggi compie 50. Un traguardo importante che il principe ereditario ha cominciato a celebrare qualche settimana fa con una serie di viaggi in tutta la nazione insieme alla moglie Mette Marit. Che, tra l’altro, è la seconda ...