Ha sbagliato tutto | cosa si merita | Inter | chi fa a pezzi Romelu Lukaku

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Parlando di pallone, la prova del nove è sempre meglio farlapellando un “nove” vero, un centravanti da 161 gol in serie A. Aldo Serena, che sapeva bene come bucare le reti in tutti i modi di destro, di sinistro, di testa - ed era un ariete in area, assiste a questo calciomercato nel segno dei centravanti conesse. I nomi in copertina sono tutti in quel ruolo. A partire dall'affaire-. Serena, il suo giudizio su, un giocatore e, soprat, un uomo che giura fedeltà all', dice mai alla Juve e poi tradisce? Lei era conosciuto come il centravanti con la valigia avendo giocato con Milan,, Juve e Torino. Ma la professionalità e la correttezza non le sono mai mancate... «Il cartellino era dell'che gestiva le mie ...