Gwyneth Paltrow sull' invecchiamento a Hollywood | Esiste un doppio standard

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha dichiarato che aci sono due pesi e due misure per quanto concerne l'degli attori. Intervistata da British Vogue, l'attrice premio Oscarha denunciato un annoso problema con l'che riguardae la società occidentale in generale, per quanto concerne la giovinezza femminile. "Penso che sia un problema di cultura, il maggior giudizio nei confronti delle donne quando invecchiano. Non è un problema nostro! In quanto donne vogliamo essere in salute, vogliamo invecchiare. Questa idea che dovremmo essere cristallizzate nel tempo è così strana" ha esclamato. L'attrice ha elogiato una star diche, a suo parere, starebbe ...

Gwyneth Paltrow, generazioni a confronto: la foto con mamma e figlia Vanity Fair Italia

