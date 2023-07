Graziani | «Cuadrado contestato? Un concetto sbagliato | i tifosi…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023)parla del trasferimento didalla Juventus all’Inter (da svincolato). L’ex giocatore consiglia i tifosi delle varie squadre AUTOMATICO ? Il parere di Francesco, a Radio Sportiva, sull’arrivo diall’Inter: «, quando gioco per un’altra squadra io lavoro, litigo per quella squadra. Ma se cambio automaticamente avrà le stesse prerogative. I tifosi sono il più grande patrimonio del calcio, ma devono fare i tifosi. Non bisogna più innamorarsi perché il giocatore te lo devi godere nel momento in cui si trova nella tua squadra. Affezionarsi sì, innamorarsi mai». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...