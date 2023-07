Grandine Veneto | Zaia | «Stato d' emergenza esteso | feriti anche da vetri rotti dai chicchi enormi»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Danni per l'acqua, dissesti, rami e alberi caduti. L'ondata di maltempo, con, forte vento e temporali, che ha colpito ilha messo in ginocchio la Regione. Secondo i dati...

AGI - 'Sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla, da cadute e da rotture di vetri'. Il presidente della Regione, Luca Zaia, aggiorna il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. 'Ringrazio ancora una volta i ...Non c'è pace per ilche dopo essere stato colpito dalle tempeste montane di due giorni fa, ieri ha visto forti nubifragi, vento, eanche in pianura. Particolarmente colpite le provincie di Padova, Venezia ...Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco. Danni alle coltivazioni

Un'ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell'Italia. Una violenta grandinata ha interessato il Veneto, soprattutto i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Sono piovu ...Grandine Veneto - Campagne, frutteti e coltivazioni devastati dal maltempo. Sono ore di emergenza per l'agricoltura in Veneto. Dalla Riviera del Brenta a Bassano del Grappa, dalle Prealpi alla Pianura ...