Grandine | in Veneto chicchi come palline da tennis - Danni alle auto e coltivazioni

(Di giovedì 20 luglio 2023): alberi caduti eLa grandinata ha colpito diverse zone famose per leviticole del Prosecco. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte con centinaia di ...

: alberi caduti e danni La grandinata ha colpito diverse zone famose per le coltivazioni ...e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova,...I vigili del fuoco sono stati impegnati inper tutta la notte con centinaia di richieste d'intervento per i violenti temporali di acqua,e vento che hanno interessato gran parte della ......fino a 10/15°C sopra media Devastanti grandinate tra Lombardia e Triveneto Chicchi di..., Trentino e Friuli. Frutto dello scontro tra l'aria molto calda presente sull'Italia e in ...

Forte grandinata in Veneto, chicchi come palle da tennis Agenzia ANSA

Raffiche di grandine sulle case, devastate le Colline del Prosecco: chicchi di ghiaccio come palline da tennis. Danni anche in altre zone del Veneto ...Un'ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell'Italia. Una violenta grandinata ha interessato il Veneto, soprattutto i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Sono piovu ...