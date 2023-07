Graduatoria Comune di Vittorio Veneto | 3 Posti da Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 20 luglio 2023)finale del concorso pubblico, per la copertura di 3di, categoria C, a tempo indeterminato, con riserva di 2alle persone disabili In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 23 giugno 2023 e’ stata affissa all’albo pretorio on-line deldilafinale del concorsopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2di(categoria C), con riserva di 2alle persone disabili Pubblicazione ...