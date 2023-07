Giustizia | a Palermo Meloni completa l’inversione di marcia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nel giorno in cui la premierdisulla, il capo dello Stato firma il disegno di legge sulla, che passa così alle camere. A nessuno first appeared on il manifesto.

, parla Palamara: "Il solito copione dei pm di sinistra" Intanto, da, nel 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio, Giorgia Meloni prova a chiudere definitivamente le ...Così Andrea Delmastro, sottosegretario alla, presente aalla fiaccolata in memoria del giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, uccisi dalla mafia 31 anni fa in via D'Amelio. xd6/...... Fabiola Furnari e Gaetano Bono per l'ex latitante, arrestato il 16 gennaio scorso dal Ros dopo trent'anni di fuga dalla. A difendere il boss, detenuto attualmente nel carcere di L'Aquila, ...

Strage via D'Amelio: mons. Lorefice (Palermo), "ogni esercizio di ... Servizio Informazione Religiosa

Al Quirinale, le "rassicurazioni" circa la necessità di "riflettere sui punti costituzionalmente controversi" del disegno ...Con il giudice Gian Carlo Caselli, il procuratore capo di Imperia Alberto Lari e il questore Giuseppe Felice Peritore ...