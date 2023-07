Giovani promesse | l’incontrista Eliot Matazo

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 20 luglio 2023) Eccoci giunti al consueto appuntamento settimanale con la rubrica “” targata 11contro11 alla scoperta dei talenti del calcio europeo. A differenza di tutti gli altri protagonisti approfonditi fin qui, il giocatore di cui andiamo ad occuparci nell’episodio odierno presenta delle caratteristiche molto diverse. Questo ragazzo, infatti, è la testimonianza vivente che nel mondo del pallone i numeri non sono l’unica chiave di lettura per stimare la bontà di un calciatore. In questo focus non parleremo né di statistiche da capogiro né di eleganza, qualità, tecnica o classe cristallina. No, ci soffermeremo su ben altre doti. Andremo a conoscere meglio, infatti, la solidità e l’energia di, centrocampista dell’AS Monaco. La storia di: l’approdo al ...