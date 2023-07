Giovane scomparso in un laghetto nel milanese | lo zio ammette | «L’ho visto annegare»

Leggi su open.online

Luis Alberto Ochoa Duenas, 19 anni, è stato ripescato morto due giorni fa dalle acque della Cava Ongari al parco delle Cave di Quinto Romano. Lo zio Luis Alberto Ochoa Duenas ne aveva denunciato la scomparsa. Ma proprio lui, 32 anni, ieri ha ammesso di averlonel. Il 32enne ha anche detto di aver raccolto gli indumenti dele di essersi allontanato. Lo ha fatto per paura nei confronti dei familiari e della loro reazione. Ha tenuto nascosto tutto fino a quando la polizia non lo ha messo alle strette. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio di martedì 18 luglio. Non presentava segni di violenza. Lo zio e la famiglia, rimasta in Perù, erano in buoni rapporti. L'uomo è un senza fissa dimora con problemi di natura psichiatrica.