Giorgia Soleri alla premiere del film Barbie presa di mira dagli hater | «Lei incarna tutto ciò che tu contesti ipocrita»

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha preso parte, come tanti altri vip, volti noti e influencer,delche si è tenuta a Milano nelle scorse ore. L'attivista ha, poi, pubblicato le...

e l'inedito messaggio di addio a Damiano David: così avrebbero annunciato la rottura La fine della storia tra Damiano David econtinua a tenere banco. A incuriosire, ...è tornata a parlare della rottura con Damiano dei Måneskin, dopo che la loro separazione è stata anticipata ufficiosamente dal video in cui lui baciava un'altra ragazza in ...La fine della storia tra Damiano David dei Maneskin e l'influencer e scrittricenon è ancora del tutto finita.ha svelato oggi il messaggio che la coppia avrebbe dovuto pubblicare sui social per comunicare ufficialmente la rottura: "Ciao a tutt, volevamo ...

Giorgia Soleri pubblica il messaggio concordato con Damiano dei Maneskin per la fine della relazione Open

L'influencer ha pubblicato l’inedito messaggio di addio con cui lei e il cantante avrebbero dovuto annunciare pubblicamente la fine della loro relazione ...Sono ormai passate diverse settimane da quando è stata ufficializzata la rottura tra Giorgia Soleri e il frontman dei Maneski, Damiano David. La notizia è ...