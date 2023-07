Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman | la top model si dichiara colpevole | multa di 1k e fedina penale pulita

... Malik si è preso una lunga pausa dalla vita pubblica , anche per dedicarsi maggiormente a sua figlia Khai, avuta con la modella. Lo sappiamo, in questo periodo, è successo un po' di tutto:..., modella e attrice statunitense è stata arrestata al suo arrivo alle Isole Cayman per importazione di Marijuana e di strumenti per fumarla dopo che gli agenti della dogana hanno perquisito ...Ovvero i brand in rapida e potente ascesa nel secondo trimestre del 2023 Grazie alla collezione Resort 2023 e ai sabot Babouche in camoscio, indossati dae Gwyneth Paltrow , Loro Piana ha ...

Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman TGCOM

L'ex One Direction ha appena pubblicato il suo nuovo brano, Love like this, a due anni di distanza dal suo terzo album in studio. A quanto pare, ora nella vita di Malik sembra essere tornato il sereno ...La modella e attrice è stata perquisita e arresta al suo arrivo in aeroporto dove è stata trovata in possesso di Marijuana.