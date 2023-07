(Di giovedì 20 luglio 2023) Quando i figli crescono cambiano tutti gli equilibri. Gli occhi di padre pagherebbero oro per continuare a vedere frugoletti con il pannolino per casa. Bimbi irrefrenabili che rompono vasi con il ...

Quando i figli crescono cambiano tutti gli equilibri. Gli occhi di padre pagherebbero oro per continuare a vedere frugoletti con il pannolino per casa. Bimbi irrefrenabili che rompono vasi con il ...Lo ha detto a maggio il presidente della Fondazione perla Natalità,De, aprendo la terza edizione degli Stati Generali dal titolo 'Sos - Tenere#quota500mila', a cui hanno preso parte anche ...- - >De. Un campo estivo rivolto agli under 40 per approfondire l'Evangelii Gaudium e per trovare nuove strade di partecipazione. Questo l'obiettivo della tre giorni organizzata dalla Fondazione ...

Gigi De Palo su Leggo: «Il primo figlio e la coppia» leggo.it

Quando i figli crescono cambiano tutti gli equilibri. Gli occhi di padre pagherebbero oro per continuare a vedere frugoletti con il pannolino per casa. Bimbi irrefrenabili che rompono vasi con il pall ...L'iniziativa dal 2 al 6 agosto a Sfruz, in Trentino, nell'ambito del progetto "Immischiati" che coinvolge 7.357 persone. Gigi De Palo: c'è sete di formazione, cambiamo i linguaggi ...