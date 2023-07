Giflor rileva Itap international

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nasce nuovo brand che produce rubinetti per bag-in-box, azienda vicentina che produce da 50 anni sistemi di chiusura in plastica stampati ad iniezione per l’industria cosmetica, personal care e pet care, alimentare, parafarmaceutica e Otc, acquista il 100% di, uno dei principali produttori europei di rubinetti in plastica per bag-in-box ad uso alimentare da 7 milioni di euro di fatturato. Con questa operazione, l’azienda di Grumolo delle Abbadesse da oltre 16 milioni di euro di fatturato e più di 1 milione di utile netto, che deteneva il 45% delle quote di, ne diventa unica proprietaria e fonda il marchioa brand by. “Abbiamo visto nell’acquisizione di– sottolinea l’Ad di, Nadia Capovilla – ...