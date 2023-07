Giffoni Film Festival | il 22 luglio l’ultima sfida di #wincibum | 8 i finalisti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Carmine Egizio (21 anni, Napoli), Maria d’Ambrosio (20 anni, Cerignola), Alfio Lorenzo De Angelis (23 anni, Napoli), Alexandra Saggese (20 anni, Tortona), Laura Airienti (17 anni, Milano), Ginevra Castaldi (29 anni, Napoli), Francesca Pia Gaurino (22 anni, Salerno) e Giovan Battista Rossi (19 anni, Capodrise) sono idi, la prima challenge per aspiranti pasticcieri lanciata da In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica e. Sabato 222023, alle ore 17, negli spazi della cittadella del cinema ci sarà la finalissima. I concorrenti, che nelle fasi preliminari hanno dato prova d’abilità nel realizzare e presentare una torta preparata con almeno frutta fresca di stagione o cioccolato, dovranno cimentarsi con un dolce al piatto. Questa ...

Da oggi, giovedì 20 luglio, fino al 29 luglio si svolgerà la 53esima edizione delFestival, la kermesse cinematografica organizzata aValle Piana, in provincia di Salerno. L'edizione di quest'anno è dedicata agli "indispensabili". Ad aprire l'evento c'è L'...In occasione della 53ª edizione delFestival, il festival cinematografico " in calendario dal 20 al 29 luglio aValle Piana " che promuove il cinema per ragazzi, sono stati resi ...Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, è partner della 53°edizione delFestival, la più importante rassegna italiana dedicata al cinema per ragazzi. Anche quest'anno Anas darà alla manifestazione un contributo concreto: una serie di interventi nel corso ...

Salerno, arriva Tajani prima l'intitolazione di due edifici in cittadella giudiziaria poi la cittadinanza onor ilmattino.it

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà domani , alle 10.30, a Salerno per la cerimonia di intitolazione degli edifici che ospitano il tribunale civile e penale della città r ...Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà domani a Salerno per la cerimonia di intitolazione degli edifici che ospitano il tribunale civile e penale ...