Giffoni 2023 | Diana Del bufalo ospite del primo giorno della 53ma edizione del Festival

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 luglio 2023)Delsarà l'deldelFilm: ecco che cosa ha in serbo per lei la prossima stagione, tra teatro e televisione.Deldel, ha anticipato quelli che saranno i suoi programmi per la prossima stagione, che la vedrà dividersi tra teatro e televisione. L'attrice ha da poco terminato le riprese di "Pensati sexy" una commedia original Prime Video di cui è protagonista, diretta da Micaela Andreozzi che uscirà nel 2024. Nel cast del film troviamo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio ...