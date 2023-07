Giappone-Slovenia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Finals VNL maschile 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tutto pronto per, partita valevole per idi finale delledi Volleyball Nations League (VNL). La formazione nipponica, seconda al termine della fase preliminare, torna in campo per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. Non sarà però scontato battere l’esperta compagine slovena, reduce dal settimo posto della classifica nella prima fase. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di giovedì 20 luglio alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadelledi VNL. LE OTTO ...