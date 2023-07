Gf Vip | svelata l’identità del nuovo amore di Pamela Prati 45 anni più piccolo di lei | ecco chi è

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 luglio 2023), giovanissimoper. La mora showgirl, fra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha dimenticato lo scandalo dovuto al Mark Caltagirone gate e l’amicizia mai del tutto sbocciata con Marco Bellavia, accanto a un altro uomo. Nei giorni scorsi la star del Bagaglino si era mostrata mano nella mano in compagnia di un aitante ragazzo moro. Il settimanale Diva & Donna in edicola da oggi è riuscita a svelarne! Si tratterebbe di Simone Ferrante, 19enne modello, 45piùdella. Ma attenzione a definirlo playboy! In passatoaveva spiegato di non amare quel termine, in quanto le persone non sono giocattoli e l’età è solo una questione di testa e di educazione. Alla ...