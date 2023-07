Gf Vip | nuovo amore per Valeria Marini | si tratta di un noto politico Foto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 luglio 2023)sembra finalmente aver ritrovato l’. Dopo la storia con Eddy Sinislaschi terminata ormai da parecchio tempo, la showgirl sembra adesso aver voglia di vivere a pieno un. A svelarlo è stata proprio la diretta interessata al settimanale Diva e Donna: Dopo Vittorio Cecchi Gori, per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione. Però non smetto di sognare. L’, la felicità, il sorriso, le cose più belle. Rimpianti non ne ho. Preferisco valutare bene gli errori per prendermi le mie rivincite. Le, esclusive del settimanale, hanno colto unadel tutto spensierata e avvinghiata al suo...