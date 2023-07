George Clooney | la star affitta Villa Oleandra per eventi privati

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il premio Oscarha deciso di mettere in affittosul Lario. Ecco a quale cifra.è attualmente in vacanza sul Lario insieme alla propria famiglia e secondo quanto riporta il Corriere della Sera ladi Ocean's Eleven avrebbe scelto di mettere in affitto, la propria dimora, pere cerimonie. In base alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la residenza comasca sarà disponibile alla cifra di 30.000 euro ad evento. Sita in località Laglio,appartiene adal 2002, e nel corso degli ultimi vent'anni vi ha ospitato diversi amici per ...