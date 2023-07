Genoa-Retegui | oggi l'incontro decisivo a Milano | le cifre dell'affare

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilfa sul serio per Mateoe nella giornata diandrà in scena aunfra gli intermediari che curano...

Commenta per primo Ilfa sul serio per Mateoe nella giornata di oggi andrà in scena a Milano un incontro fra gli intermediari che curano gli interessi dell'attaccante italo - argentino classe 1999 e i ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Commenta per primo Il, che in questi giorni appare ad un passo dal chiudere l'ingaggio di Matteo, sta contestualmente provando a rinforzare anche il proprio reparto mediano. Il club rossoblù pare infatti aver ...

TMW - Genoa-Retegui ci siamo: l'attaccante italo-argentino in arrivo a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

Il Genoa fa sul serio per Mateo Retegui e nella giornata di oggi andrà in scena a Milano un incontro fra gli intermediari che curano gli interessi dell'attaccante italo-argentino classe 1999 e i ...Un attaccante per Alberto Gilardino. Il Genoa è pronto ad accogliere a breve Mateo Retegui come nuovo bomber per la Serie A. L'attaccante italo-argentino del Boca Juniors, ...