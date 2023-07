Genoa | in chiusura Retegui | i dettagli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilsta per affondare il colpo decisivo per l’attacco con l’arrivo di Mateo, parti sempre più vicine Ilsta per affondare il colpo decisivo per l’attacco con l’arrivo di Mateo, parti sempre più vicine. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante dell’Italia è sempre più vicino a vestire rossoblù che nella giornata di mercoledì hanno fatto lo scatto decisivo. Trattativa impostato sui 15 milioni compresi i bonus, entro 48 ore l’attaccante del Tigre potrebbe sbarcare a Genova.

Genoa-Retegui, ci siamo: sono le ore della chiusura. Le news di calciomercato Sky Sport

