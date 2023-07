GdS – Juventus | Holm pista calda e Carlos Augusto…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 luglio 2023) 2023-07-20 08:03:35 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: La Juve incontra lo Spezia per lo svedese. Il mancino brasiliano legato alle cessioni Flippo Cornacchia- Marco Guidi 20 luglio – MILANO Vendere bene e comprare meglio. La formula con cui lavivrà la seconda parte del mercato vale per tutti i ruoli e un po’ meno per la fascia destra dopo l’addio a parametro zero di Juan Cuadrado (fresco di trasferimento all’Inter) e l’infortunio ai legamenti di Mattia De Sciglio, atteso in campo soltanto tra dicembre e gennaio. Per tutti questi motivi il primo acquisto 2023-24 dei bianconeri è stato Timothy Weah, il figlio dell’ex Pallone d’Oro del Milan, e oggi il nazionale Usa arrivato dal Lilla verrà presentato ufficialmente. Nei piani della coppia mercato Giuntoli-Manna resiste però l’intenzione di ...