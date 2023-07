Gasperini | «Mi sono chiesto se emozionassi ancora i tifosi | mi hanno dimostrato che non ho ancora stufato»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dal ritiro della squadra. «È il modo migliore per iniziare la stagione, si parte proprio da questi valori chefondamentali. Sappiamo di essere in un territorio dove c’è grande appartenenza, forza e spinta verso i giocatori e loro lo sentono subito. Abbiamo fatto solamente 10 giorni di preparazione, però lo vediamo il pomeriggio quando, nonostante il caldo feroce, la gente viene a vedere le partite, viene a vedere gli allenamenti, fa sentire subito ai giocatori, anche a quelli appena arrivati, quello che l’Atalanta rappresenta per Bergamo e per tutto il territorio».ha parlato della sua squadra: «So di avere un gruppo solido con il quale c’è un rapporto molto forte, vi assicuro che ci presenteremo con le caratteristiche che abbiamo ...