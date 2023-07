Gaeta Far west spiagge libere | mercatini su piste ciclabili e rifiuti in strada | tre facce dell’estate in città!

(Di giovedì 20 luglio 2023)– Il comune dista rispettando le severe prescrizioni della Regione Lazio in materia di fruibilità dellee di accesso al mare? Se lo chiede l’ex sindaco e ora consigliere comunale di minoranza Silvio D’Amante in una lettera inviata all’attuale primo cittadino Cristian Leccese, all’assessore alla Polizia Locale e demanio Stefano L'articolo Temporeale Quotidiano.

Grande soddisfazione da parte dell'organizzatore Giampaolo Montavoci: 'Siamo felici di poter... Come emerso al Blue Forum Italia Network di, voluto dal Presidente di Assonautica Italiana ...Grande soddisfazione da parte dell'organizzatore Giampaolo Montavoci: "Siamo felici di poter... Come emerso al Blue Forum Italia Network di, voluto dal Presidente di Assonautica Italiana ...scattare le indagini della Polizia sono state le segnalazioni di diversi cittadini rispetto a ... L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato poi condotto al carcere Cantiello edi ...

GAETA, POTENZIATA RACCOLTA RIFIUTI: ATTIVATE ISOLE ... Latina Tu

GAETA – Cresce l’attesa per il pronunciamento del Tar- in programma mercoledì 19 luglio – a cui si è appellata la signora Lena Errante, l’aspirante assistente sociale al comune di Gaeta che, attravers ...In azione per 2 mesi nelle acque del Golfo il battello full electric E- Pelikan. ‘Patto del Grande Blue’: il progetto che coinvolge Provincia di Latina e i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno Formia– E ...