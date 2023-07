Futuro Osimhen | Garcia è stato chiaro | “Questa è la sua volontà”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Rudicommenta la vittoria per 6-1 contro l’Anaune Val di Non nella sua prima amichevole sulla panchina del Napoli. Finisce 6-1 la prima amichevole del nuovo Napoli targato Rudi. La sfida contro l’Anaune Val di Non, squadra dilettantistica del posto, ha dato modo al neo tecnico francese di vedere all’opera tanti ragazzi della Primavera. La maggior parte dei titolari non ha preso parte alla partita, avendo raggiunto il ritiro di Dimaro solo pochi giorni fa. La prima rete della stagione 2023/2024, la stagione da campioni d’Italia, l’ha messa a segno Matteo Politano su un calcio di rigore procurato dal giovane Antonio Vergara. Lo stesso Vergara ha segnato il secondo gol su assist di Ambrosino, mentre nella ripresa sono stati Antonio Cioffi, Coli Saco, Gennaro Iaccarino e Mathias Olivera a marcare il tabellino. Di Biscaro il gol della bandiera ...