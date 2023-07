Furto d' auto in diretta | armati di un piede di porco si portano via un Suv in meno di un minuto

Muniti di un piede di porco, quattro uomini hanno rubato un'in pieno centro a Giovinazzo in provincia di Bari. La banda ha agito con destrezza e incurante ...sono stati molti a riprendere il...Il 9 febbraio scorso, girovagando ad Aosta a bordo di un'con targa straniera, avevano avvicinato una 91enne lungo il Buthier. Uno dei due uomini a bordo ... Il reato contestato loro èin ...In un'altra occasione, gli operatori si sono recati in via Felice Monaco per la segnalazione deldi un telefono. Giunti sul posto, chi aveva richiesto l'intervento scappava alla vista degli ...

Furti auto: truffa del parabrezza, se vedi questa cosa corri ai ripari | Ti hanno preso di mira - 0-100 Motori Orologi LifeStyle 0-100

Muniti di un piede di porco, quattro uomini hanno rubato un’auto in pieno centro a Giovinazzo in provincia di Bari. La banda ha agito con destrezza ...Si erano introdotti con l'inganno nella casa di un'aostana di 91 anni e le avevano rubato 1.500 euro in contanti. (ANSA) ...