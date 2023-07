Furgone in transito in fiamme | paura per una famiglia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 41 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha interessato unin. Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di spegnere lee di limitare i danni alla parte anteriore del veicolo. Per lapresente a bordo, marito, moglie ed un bambino nessuna conseguenza tranne un brutto spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

